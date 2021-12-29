Возобновить подачу тепла в Балезино планируют к 23:00

Теплоизоляционные работы планируют завершить к 17:00 30 декабря. Фото: vk.com/pssur

В поселке Балезино продолжают устранять последствия наезда грузовика на теплотрассу, в результате которого без тепла остались 16 зданий, в том числе школа и детский сад. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, полностью завершить работы и запустить тепло планируется к 23:30. Над устранением аварии работают 46 человек и 9 единиц техники.

«Администрацией района сформирован запас из 8 масляных тепловых пушек, 3 дизельных генераторов на 100 кВт и 30 кВт. Для исключения перемерзания трубопровода вода из систем отопления многоквартирных домов слита», - говорится в сообщении.

Теплоизоляционные работы планируют завершить к 17:00 30 декабря.

В школах №1 и №3 были организованы пункты временного размещения со спальными местами и горячим питанием, в которые пока никто не обратился. Напомним, ранее сообщалось об отмене занятий в детских садах и о переводе школьников на дистант. В частных домах тепло поддерживается при помощи печей, в многоквартирных – при помощи электронагревателей.

Водителю грузовика, наехавшему на теплотрассу, грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав.

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