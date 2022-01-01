Погода в Ижевске 1 января: гололедица и до -6

1 января пройдет снег Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 1 января. Надеемся, вы хорошо отметили Новый год и запланировали много интересного на сегодня. А «Комсомолка» расскажет, какая погода нас ждет в первый день 2022.

По данным Удмуртского гидрометцентра, на дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Временами пройдет снег. Столбик термометра опустится до -4…-6. Ветер южный, 5-10 м/с.

Какой будет погода в праздники, мы рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Экстренный справочник Ижевска на новогодние праздники - 2022: куда звонить, если произошло ЧП, и куда бежать, если разболелся зуб

На будущее и любовь: рождественские гадания на 2022 год

Когда выступит Клава Кока и группа «САДко»: афиша на Новый год - 2022 в Ижевске