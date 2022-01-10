15 улиц Ижевска расчистят от снега в ночь с 10 на 11 января

Фото: izh.ru

В Ижевске продолжаются работы по расчистке городских улиц от снега. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в ночь с 10 на 11 января запланирован вывоз снега с городских 15 улиц.

Снег будут вывозить со следующих участков:

- ул. Маркина;

- ул. М. Горького;

- ул. Воровского;

- ул. Ракетная;

- ул. Ленина;

- ул. Красноармейская (от ул. Красногеройской до ул. Советской);

- ул. Лихвинцева (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская);

- ул. Майская;

- ул. Авангардная;

- пер. Северный;

- ул. Серова (от ул. Тимирязева до ул. 10 лет Октября);

- ул. Азина;

- ул. Областная;

- ул. Самсонова;

- ул. Кудинова.

«Для проведения качественной механизированной уборки снега просьба не парковать автомобили на указанных участках», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов призвал глав районов и городов республики мобилизовать силы для расчистки улиц и тротуаров от снега.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На 5,5% снизилось количество преступлений в Удмуртии за минувший год

Продолжительный сильный снегопад ожидается на севере Удмуртии ближайшей ночью