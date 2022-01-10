15 улиц Ижевска расчистят от снега в ночь с 10 на 11 января

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В Ижевске продолжаются работы по расчистке городских улиц от снега. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в ночь с 10 на 11 января запланирован вывоз снега с городских 15 улиц.
Снег будут вывозить со следующих участков:
- ул. Маркина;
- ул. М. Горького;
- ул. Воровского;
- ул. Ракетная;
- ул. Ленина;
- ул. Красноармейская (от ул. Красногеройской до ул. Советской);
- ул. Лихвинцева (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская);
- ул. Майская;
- ул. Авангардная;
- пер. Северный;
- ул. Серова (от ул. Тимирязева до ул. 10 лет Октября);
- ул. Азина;
- ул. Областная;
- ул. Самсонова;
- ул. Кудинова.
«Для проведения качественной механизированной уборки снега просьба не парковать автомобили на указанных участках», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов призвал глав районов и городов республики мобилизовать силы для расчистки улиц и тротуаров от снега.
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