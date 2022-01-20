Новый ТРЦ появится на территории Восточного рынка в Ижевске

В новом торговом центре уже появилось три этажа. Фото: Анастасия Захарова

Читатель «Комсомолки» Владимир интересуется, что за новое здание планируется на территории Восточного рынка.

«Там, где раньше стояли палатки, что-то строят. Появилось уже около трех этажей. Что делают на этом месте?», — спрашивает он.

В Минстрое Удмуртии пояснили, что данная территория отведена под общественно-деловую застройку. Это значит, что на ней могут расположиться магазины, общепит, учреждения здравоохранения, образования и т.д. Именно поэтому, на этом месте решили построить торгово-развлекательный центр. Разрешение, выданное Минстроем на строительство, действует до середины апреля 2022 года. Только вот неизвестно, успеют ли построить новый ТРЦ к этому времени.

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