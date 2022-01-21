Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 158 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 21 января в республике выявлено 326 новых случаев заболевания коронавирусом. 421 человек выздоровели, 4 пациента скончались, 105 - в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:

Ижевск — 38 450 (+158 по отношению к утру 20 января)

Алнашский район — 1 196 (+30)

Селтинский район — 814 (+21)

Шарканский район — 1 304 (+16)

Кезский район — 486 (+15)

Глазов — 3 557 (+13)

Игринский район — 2 137 (+12)

Каракулинский район — 676 (+9)

Увинский район — 2 772 (+6)

Вавожский район — 759 (+5)

Воткинский район — 1 391 (+5)

Воткинск — 4 276 (+4)

Сарапул — 2 830 (+4)

Можгинский район — 1 118 (+4)

Можга — 3 704 (+3)

Балезинский район — 1 303 (+3)

Камбарский район — 859 (+3)

Сюмсинский район — 1 029 (+3)

Граховский район — 529 (+2)

Дебесский район — 542 (+2)

Завьяловский район — 2 898 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 1 010 (+2)

Глазовский район — 653 (+2)

Кизнерский район — 734 (+1)

Сарапульский район — 764 (+1)

Малопургинский район — 952

Юкаменский район — 639

Красногорский район — 629

Киясовский район — 519

Ярский район — 509

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