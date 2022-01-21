Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 января: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 158 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 21 января в республике выявлено 326 новых случаев заболевания коронавирусом. 421 человек выздоровели, 4 пациента скончались, 105 - в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по городам и районам Удмуртии:
Ижевск — 38 450 (+158 по отношению к утру 20 января)
Алнашский район — 1 196 (+30)
Селтинский район — 814 (+21)
Шарканский район — 1 304 (+16)
Кезский район — 486 (+15)
Глазов — 3 557 (+13)
Игринский район — 2 137 (+12)
Каракулинский район — 676 (+9)
Увинский район — 2 772 (+6)
Вавожский район — 759 (+5)
Воткинский район — 1 391 (+5)
Воткинск — 4 276 (+4)
Сарапул — 2 830 (+4)
Можгинский район — 1 118 (+4)
Можга — 3 704 (+3)
Балезинский район — 1 303 (+3)
Камбарский район — 859 (+3)
Сюмсинский район — 1 029 (+3)
Граховский район — 529 (+2)
Дебесский район — 542 (+2)
Завьяловский район — 2 898 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 1 010 (+2)
Глазовский район — 653 (+2)
Кизнерский район — 734 (+1)
Сарапульский район — 764 (+1)
Малопургинский район — 952
Юкаменский район — 639
Красногорский район — 629
Киясовский район — 519
Ярский район — 509
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