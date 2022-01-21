Пик заболеваемости штаммом «омикрон» в Удмуртии ожидается в первой половине февраля

Накануне в республике зафиксировали первые 15 случаев заражения новым штаммом. Фото: pixabay.com

Пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в Удмуртии ожидается в первой половине февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«С учётом возросших темпов заболеваемости, мы еще до получения результатов предполагали, что на территории республики начал циркуляцию новый штамм вируса. Темп его распространения в 5-6 раз выше, чем у предыдущих, в ближайшие 6-8 недель мы будем видеть рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Как правило, в течение 2-3 недель идет рост заболеваемости, потом стабилизация и спад заболеваемости. Значительный прирост мы ожидаем примерно с первой недели февраля», - рассказала заместитель министра здравоохранения, врач-инфекционист Марина Петренко.

Она отметила, что омикрон, как и любой штамм коронавируса, проявляется в первую очередь в поражении респираторного тракта: у заболевших могут появиться насморк, першение в горле, повышение температуры тела, слабость и недомогание.

«Данный штамм не дает потерю обоняния, но при заболевании присутствует выраженная слабость и астения (болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нарушением сна, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов)», - заявила Петренко.

По словам заместителя министра, что на сегодняшний день в республике фиксируется прирост амбулаторных пациентов, болеющих в легкой и среднетяжелой форме. Значительного прироста госпитализаций пока нет.

С понедельника, 24 января, к работе в поликлиниках республики начнут дополнительно привлекать врачей-ординаторов и студентов выпускных курсов ИГМА и РМК «согласно их компетенции».

«Кто-то будет работать на фильтрах, кто-то на выдаче амбулаторных карт, кто-то на раздаче лекарственных препаратов, кто-то на ведении электронных ресурсов. Ординаторы будут работать на участках в поликлинике и на вызовах. У нас в резерве порядка 6 тысяч человек – это студенты и преподаватели ИГМА и РМК, которых мы можем привлечь в систему здравоохранения Удмуртской Республики», - рассказала Марина Петренко.

Также со следующей недели в Удмуртии на 21% увеличат «ковидный» коечный фонд – с 892 до 1077 коек.

Напомним, накануне в республике зафиксировали первые 15 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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