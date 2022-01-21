Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 января 2022 14:29

Эксперт прокомментировал эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»

По его словам, многое зависит от того, делал ли человек «бустерную» прививку
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Ильяс Бекманскров

Фото: Ильяс Бекманскров

Вакцинолог Михаил Костинов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценил эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «омикрон». По его словам, человек, получивший две дозы отечественной вакцины, защищен от нового штамма на 75%.

«Если человек делает бустеризацию, то есть третью дозу, как полагается, через шесть месяцев, то спустя два-три месяца эффективность против «омикрона» — 100%», — заявил эксперт.

Напомним, накануне первые случаи заражения «омикроном» выявили в Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

326 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Пик заболеваемости штаммом «омикрон» в Удмуртии ожидается в первой половине февраля

Ситуацию с застрявшим в снегу автомобилем скорой помощи в Ижевске прокомментировал главврач