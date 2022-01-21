Эксперт прокомментировал эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»

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Вакцинолог Михаил Костинов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценил эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «омикрон». По его словам, человек, получивший две дозы отечественной вакцины, защищен от нового штамма на 75%.

«Если человек делает бустеризацию, то есть третью дозу, как полагается, через шесть месяцев, то спустя два-три месяца эффективность против «омикрона» — 100%», — заявил эксперт.

Напомним, накануне первые случаи заражения «омикроном» выявили в Удмуртии.

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