Погода в Ижевске 23 января: небольшой снег и до -9

Ожидается небольшой снег Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались и готовы хорошо отдохнуть в последний выходной. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -7…-9 градусов. Пройдет небольшой снег, в западных районах региона умеренный. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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