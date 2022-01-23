Погода в Ижевске 23 января: небольшой снег и до -9

Ожидается небольшой снег
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались и готовы хорошо отдохнуть в последний выходной. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -7…-9 градусов. Пройдет небольшой снег, в западных районах региона умеренный. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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