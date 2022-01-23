570 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 570 случаев коронавируса Фото: Амир Закиров

За последние сутки в Удмуртии провели 6 910 тестов на коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб региона «ВКонтакте».

Выявили 570 новых случаев ковида. 149 пациентов положили в больницу. 389 больных выздоровели.

Всего в поликлиниках под медицинским наблюдением находятся 5 781 человек — у большинства болезнь протекает легко. За сутки не зарегистрировано умерших.

Как сообщает Оперштаб, 5 781 находятся в удовлетворительном состоянии, 395 в средней степени тяжести, 109 в тяжелом состоянии.

Вакцинировались 681 055 жителей региона. Из них 533 685 поставили второй компонент. 117 113 привились «Спутником Лайт».

Всего в регионе выявили 82 486 случаев ковида. 73 286 человека вылечились. 3 475 скончались.

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