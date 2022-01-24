Опубликован график вывоза снега с улиц Ижевска с 24 по 27 января

Фото: архив КП в Ижевске
Дорожные службы Ижевска продолжают вывозить снег с городских улиц. На сайте муниципалитета появился график снегоуборочных работ, запланированных на ближайшие дни.
24 ЯНВАРЯ
- улица Фалалеева (от улицы Удмуртская до улицы Щорса);
- внутриквартальный проезд вдоль детского сада №77 и детского сада №112 до переулка Широкий;
- внутриквартальный проезд в границах улиц Баранова и Увинской.
25 ЯНВАРЯ
- вдоль улицы Мужвайской (от улицы Драгунова до улицы Клубной);
- вдоль улицы Депутатской и улицы Загородной (у гимназии №6);
- вдоль улицы Новостроительной (от улицы Драгунова до улицы Клубной);
- внутриквартальный проезд в границах Воткинского шоссе и улицы Кунгурцева;
- вдоль улицы Оружейника Драгунова.
26 ЯНВАРЯ
- внутриквартальный проезд в границах улицы Красноармейской и улицы Свободы
- внутриквартальный проезд в границах улиц Пушкинской и К.Маркса
27 ЯНВАРЯ
- внутриквартальный проезд от школы №87 до улицы Удмуртской.
Для качественной уборки жителей просят не оставлять автомобили на указанных участках.
«Освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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