Опубликован график вывоза снега с улиц Ижевска с 24 по 27 января

Фото: архив КП в Ижевске

Дорожные службы Ижевска продолжают вывозить снег с городских улиц. На сайте муниципалитета появился график снегоуборочных работ, запланированных на ближайшие дни.

24 ЯНВАРЯ

- улица Фалалеева (от улицы Удмуртская до улицы Щорса);

- внутриквартальный проезд вдоль детского сада №77 и детского сада №112 до переулка Широкий;

- внутриквартальный проезд в границах улиц Баранова и Увинской.

25 ЯНВАРЯ

- вдоль улицы Мужвайской (от улицы Драгунова до улицы Клубной);

- вдоль улицы Депутатской и улицы Загородной (у гимназии №6);

- вдоль улицы Новостроительной (от улицы Драгунова до улицы Клубной);

- внутриквартальный проезд в границах Воткинского шоссе и улицы Кунгурцева;

- вдоль улицы Оружейника Драгунова.

26 ЯНВАРЯ

- внутриквартальный проезд в границах улицы Красноармейской и улицы Свободы

- внутриквартальный проезд в границах улиц Пушкинской и К.Маркса

27 ЯНВАРЯ

- внутриквартальный проезд от школы №87 до улицы Удмуртской.

Для качественной уборки жителей просят не оставлять автомобили на указанных участках.

«Освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Юрий Шатунов посетил тир в музее Калашникова в Ижевске

День студента-2022 в Ижевске: где его провести и как покататься на коньках со скидкой

Советская улица Ижевска с «изнанки»: нестандартные балконы, арочные окна и дом Лятушевича за забором

Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии попал в реанимацию с опухолью мозга