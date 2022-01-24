Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды24 января 2022 6:30

Юрий Шатунов посетил тир в музее Калашникова в Ижевске

И пострелял по мишеням из «трехлинейки»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Шатунов пострелял по мишеням из винтовки Мосина со снайперским прицелом. Фото: Yuriy Shatunov FAN channel, youtube.com

Шатунов пострелял по мишеням из винтовки Мосина со снайперским прицелом. Фото: Yuriy Shatunov FAN channel, youtube.com

Солист некогда популярной группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перед своим концертом в Ижевске посетил тир в музейно-выставочном комплексе им. М.Т. Калашникова. Об этом сообщает IZHLIFE.

«Судя по видео из YouTube-канала поклонников певца, Шатунов пострелял по мишеням из винтовки Мосина со снайперским прицелом», - пишет городской портал.

Отмечается, что на самом концерте звучали как композиции эпохи расцвета легендарной группы, так и новые песни.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

День студента-2022 в Ижевске: где его провести и как покататься на коньках со скидкой

Фоторепортаж из Дебес: самые яркие моменты первых двух дней всероссийских соревнований по шахматам

Советская улица Ижевска с «изнанки»: нестандартные балконы, арочные окна и дом Лятушевича за забором

Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии попал в реанимацию с опухолью мозга