Юрий Шатунов посетил тир в музее Калашникова в Ижевске

Шатунов пострелял по мишеням из винтовки Мосина со снайперским прицелом. Фото: Yuriy Shatunov FAN channel, youtube.com

Солист некогда популярной группы «Ласковый май» Юрий Шатунов перед своим концертом в Ижевске посетил тир в музейно-выставочном комплексе им. М.Т. Калашникова. Об этом сообщает IZHLIFE.

«Судя по видео из YouTube-канала поклонников певца, Шатунов пострелял по мишеням из винтовки Мосина со снайперским прицелом», - пишет городской портал.

Отмечается, что на самом концерте звучали как композиции эпохи расцвета легендарной группы, так и новые песни.

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