Криминальные новости Ижевска за неделю: учитель танцев - педофил и штраф взяткодателю по делу Ястреба

Главные криминальные новости Ижевска за неделю
Фото: Амир Закиров
Мы собрали главные криминальные новости Ижевска за неделю: в нашей подборке вы узнаете о самых громких происшествиях.
Приговор убийце посетителя кафе
Эта история произошла в Можге. Клиент кафе поругался с барменом. За последнего вступился другой посетитель. В итоге все закончилось убийством защитника. Преступнику недавно вынесли приговор.
Домогательства в секции танцев
В одной из танцевальных секций несколько девочек рассказывали о домогательствах со стороны тренера. Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен.
Изнасилование 19-летней девушки
Девушка пришла в гости к родственникам. Но в это же время там гостил еще один мужчина. Он дождался, когда девушка уснула, напал на нее и изнасиловал.
Служебный подлог бывшего главы муниципалитета
В Шарканском районе глава МО «Порозовское» вносил в табель учета рабочего времени сведения о работе своего родственника. Вот только последний никаких задач не выполнял. Историей заинтересовалась прокуратура.
Штраф взяткодателю по делу Ястреба
Экс-министра строительства Ивана Ястреба обвиняют во взяточничестве. Одного из взяткодателей на дня приговорили к крупному штрафу.
Наказание для трех чиновников Минстроя
В Минстрое Удмуртии допустили нарушения при переселении из ветхого жилья. Виновные получили по заслугам.