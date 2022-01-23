Криминальные новости Ижевска за неделю: учитель танцев - педофил и штраф взяткодателю по делу Ястреба

Главные криминальные новости Ижевска за неделю Фото: Амир Закиров

Мы собрали главные криминальные новости Ижевска за неделю: в нашей подборке вы узнаете о самых громких происшествиях.

Приговор убийце посетителя кафе

Эта история произошла в Можге. Клиент кафе поругался с барменом. За последнего вступился другой посетитель. В итоге все закончилось убийством защитника. Преступнику недавно вынесли приговор.

Домогательства в секции танцев

В одной из танцевальных секций несколько девочек рассказывали о домогательствах со стороны тренера. Ситуацию прокомментировала детский омбудсмен.

Изнасилование 19-летней девушки

Девушка пришла в гости к родственникам. Но в это же время там гостил еще один мужчина. Он дождался, когда девушка уснула, напал на нее и изнасиловал.

Служебный подлог бывшего главы муниципалитета

В Шарканском районе глава МО «Порозовское» вносил в табель учета рабочего времени сведения о работе своего родственника. Вот только последний никаких задач не выполнял. Историей заинтересовалась прокуратура.

Штраф взяткодателю по делу Ястреба

Экс-министра строительства Ивана Ястреба обвиняют во взяточничестве. Одного из взяткодателей на дня приговорили к крупному штрафу.

Наказание для трех чиновников Минстроя

В Минстрое Удмуртии допустили нарушения при переселении из ветхого жилья. Виновные получили по заслугам.