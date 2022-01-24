31-летнюю жительницу Удмуртии изнасиловали в гостинице

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22-летний житель Можги задержан по обвинению в изнасиловании 31-летней женщины с угрозой убийства (пункт «б» части 2 статьи 132, пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«По данным следствия, 20 января 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из гостиниц в г. Можге, угрожая убийством и применив физическую силу, совершил сексуальное насилие в отношении потерпевшей», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

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