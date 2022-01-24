Число получателей выплат по уходу за престарелыми предложили расширить в России

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Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на людей, которые ухаживают за одинокими пенсионерами старше 70 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма Нилова на имя главы Минфина Антона Силуанова.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего повышение размера выплаты по уходу за данными категориями граждан до одного минимального размера оплаты труда, а также включение одиноко проживающих граждан старше 70 лет в перечень лиц, уход за которыми может осуществляться на условиях получения соответствующей выплаты, а также в целях подготовки финансово-экономического обоснования прошу Вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений», — говорится в тексте обращения (цитата по RT).

В письме законодатель отметил, что по текущему законодательству ежемесячную выплату могут получить граждане, ухаживающее за инвалидами I группы, а также престарелыми в возрасте старше 80 лет либо нуждающимися в постороннем уходе по медицинскому заключению. Однако те, кто ухаживает за «одиноко проживающими гражданами старше 70 лет», прав на такую выплату не имеют.

Размер выплаты не менялся с момента ее утверждения 1 июля 2008 года и составляет 1 200 рублей.

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