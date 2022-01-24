Убивший пенсионера житель Удмуртии отправится в колонию на 17 лет

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Сергей Грачев

Сегодня, 24 января, оглашен обвинительный приговор 31-летнему и 36-летнему жителям села Варзи-Ятчи Алнашского района Удмуртии, обвиняемых в разбойном нападении и убийстве 65-летнего односельчанина. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, ранее коллегия присяжных признала их вину доказанной.

5 января прошлого года подсудимые выпивали у своего знакомого пенсионера. В ходе распития один из двух ранее судимых гостей потребовал у хозяина деньги на покупку новой порции спиртного, и, получив отказ, уронил пенсионера на пол и начал бить его по голове, шее и туловищу.

«В результате потерпевший сообщил место хранения денег. Второй мужчина, проверив там их наличие, денег не обнаружил. Когда пенсионер достал деньги и бросил их на пол, один из преступников продолжал его избивать, в результате чего тот скончался, а второй в это время собрал деньги», - говорится в сообщении ведомства.

Забрав 14 000 рублей, подсудимые покинули дом потерпевшего и распорядились деньгами «по своему усмотрению».

На суде мужчины признались лишь в хищении денег, - правда, меньшей суммы. Подсудимый, обвиняемый в разбое и убийстве, свою вину в этом не признал.

Суд приговорил убийцу к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев и лишением водительских прав на 5 месяцев 14 дней по предыдущему приговору. Его подельник, признанный виновным в грабеже, отправится в колонию строгого режима на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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