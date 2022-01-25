Гороскоп на 26 января: Девам стоит поверить в себя, а Водолеям – прислушаться к своей интуции

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня будет много самого разного общения по поводу и без. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.

ТЕЛЕЦ

Непростой день. Неудачи на личном фронте могут выбить вас из колеи – постарайтесь не придавать им больше значения, чем есть на самом деле.

БЛИЗНЕЦЫ

Исключительно благоприятный день с финансовой точки зрения. Успешными будут любые денежные операции.

РАК

На вас навалится чудовищная хандра. Звезды не советуют проводить этот день в одиночестве – особенно вторую его половину.

ЛЕВ

Пока вы ждете помощи от окружающих, ваш поезд неумолимо уходит. Соберитесь и решите свои проблемы самостоятельно.

ДЕВА

Вам стоит больше верить в себя. Не вздумайте опускать руки.

ВЕСЫ

Идеальный день для важных встреч и переговоров. Вероятны не самые приятные перемены на личном фронте.

СКОРПИОН

Избегайте любых авантюр. Также звезды советуют прислушаться к чаяниям своей второй половинки – ну или хотя бы попытаться.

СТРЕЛЕЦ

Яркий и запоминающийся день. Звезды рекомендуют не бояться проявлять инициативу – это касается всех сфер вашей жизни.

КОЗЕРОГ

Придется решать чужие проблемы, но вам даже понравится. Сегодня стоит отказаться от алкоголя и острой пищи.

ВОДОЛЕЙ

Прислушайтесь к своей интуиции – сегодня она не врет. В целом вас ожидает просто великолепный продуктивный день.

РЫБЫ

Вас ожидает беспокойная первая половина дня и куда более размеренная вторая. Существует высокая вероятность решить проблему, которая беспокоит вас уже очень и очень давно.

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