Гороскоп на 26 января: Девам стоит поверить в себя, а Водолеям – прислушаться к своей интуции

Что ждет наших читателей в среду? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Сегодня будет много самого разного общения по поводу и без. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.
ТЕЛЕЦ
Непростой день. Неудачи на личном фронте могут выбить вас из колеи – постарайтесь не придавать им больше значения, чем есть на самом деле.
БЛИЗНЕЦЫ
Исключительно благоприятный день с финансовой точки зрения. Успешными будут любые денежные операции.
РАК
На вас навалится чудовищная хандра. Звезды не советуют проводить этот день в одиночестве – особенно вторую его половину.
ЛЕВ
Пока вы ждете помощи от окружающих, ваш поезд неумолимо уходит. Соберитесь и решите свои проблемы самостоятельно.
ДЕВА
Вам стоит больше верить в себя. Не вздумайте опускать руки.
ВЕСЫ
Идеальный день для важных встреч и переговоров. Вероятны не самые приятные перемены на личном фронте.
СКОРПИОН
Избегайте любых авантюр. Также звезды советуют прислушаться к чаяниям своей второй половинки – ну или хотя бы попытаться.
СТРЕЛЕЦ
Яркий и запоминающийся день. Звезды рекомендуют не бояться проявлять инициативу – это касается всех сфер вашей жизни.
КОЗЕРОГ
Придется решать чужие проблемы, но вам даже понравится. Сегодня стоит отказаться от алкоголя и острой пищи.
ВОДОЛЕЙ
Прислушайтесь к своей интуиции – сегодня она не врет. В целом вас ожидает просто великолепный продуктивный день.
РЫБЫ
Вас ожидает беспокойная первая половина дня и куда более размеренная вторая. Существует высокая вероятность решить проблему, которая беспокоит вас уже очень и очень давно.
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