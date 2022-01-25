Средний возраст молодого начинающего предпринимателя снизился в России

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Средний возраст начинающего молодого бизнесмена в России в 2021 году составил 24-25 лет, тогда как в 2018 году он находился в пределах 27-28 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис «Росмолодежь.Бизнес» Федерального агентства по делам молодежи.

«При этом средний возраст «взрослого» предпринимателя, по данным Минтруда, составляет 37—38 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными направлениями бизнеса среди молодежи стали торговля, IT и научные разработки.

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