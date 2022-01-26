145 жителей Удмуртии госпитализировали в ковид-центры за последние сутки

425 человек выздоровели. Фото: Алена Селезнева

Как сообщает оперштаб Удмуртии, по состоянию на утро 26 января в республике выявлено 708 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 204 ребенка до 14 лет и 79 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 145 человек.

В связи с легким течением болезни в поликлиниках находятся 6 894 человека.

Зафиксирована 1 смерть. Женщине было 83 года.

425 человек выздоровели, их выписали из больницы.

575 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. 114 - в тяжелом состоянии, из них 23 – на ИВЛ.

За последние сутки в республике проведено 5 070 тестов на коронавирус.

Всего на 26 января в Удмуртии зарегистрировано 84 445 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 74 495 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 479 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 682 705 жителей Удмуртии. Из них 535 020 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 313 человек.

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