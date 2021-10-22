800 млн рублей получит Удмуртия на строительство международного аэропорта

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета планируется выделить 3,4 млрд рублей. Фото: Ярослав Семенов

Удмуртия получит бюджетный кредит в размере 800 млн рублей на строительство нового аэропорта. Как сообщает IZHLIFE со ссылкой на Минэкономразвития РФ, правительственная комиссия по развитию регионов России утвердила заявки для восьми субъектов федерации на общую сумму 25,8 млрд рублей.

«Для Республики Удмуртия одобрен бюджетный кредит в размере 0,8 млрд на строительство нового аэропорта в Ижевске с международным пунктом пропуска. Это позволит увеличить поток туристов в регион», – говорится в сообщении федерального Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета планируется выделить 3,4 млрд рублей, из республиканских внебюджетных источников – 3,3 млрд рублей (в 2019 году республика вошла в федеральную программу по реконструкции аэропорта).

«На январской встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что работы намерены завершить уже в 2023 г.», – пишет IZHLIFE.

Напомним, в феврале текущего года был представлен макет будущего международного терминала (стиль фасада выбирали жители города).

В сентябре «Ижавиа» разрешили летать в Египет из других городов России.

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