Последние новости Ижевска и России на утро 27 января 2022 года: сбитый на трассе мужчина, обиженные мошенниками дети и ремонт дороги на улице Кирова

Для качественной уборки снега жителей просят не парковать машины на указанных участках.
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Четверг, 27 января, сегодня. За окном у нас пасмурно, обещают небольшой снег и -11 градусов.
Совсем скоро начнется очередной рабочий день, и пока вы к нему готовитесь, напомним вам событиях вчерашнего дня.
Насилия над детьми не было
Минздрав Удмуртии опроверг информацию о насилии над детьми в Республиканской психбольнице. Чиновники сообщили, что все жалобы носят анонимный характер и проведенная внутренняя проверка их не подтвердила.
Преподавателя ВУЗа уволили за мошенничество
Он закупил для ИжГТУ компьютеры на сумму около миллиона рублей и присвоил их. Осужденный свою вину признал.
Травматология на улице Краева в Ижевске переедет 31 января
Ремонт 80-летнего здания был признан нецелесообразным из-за его ветхости. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии
С 1 февраля травматолого-ортопедическая поликлиника на улице Краева, 37А в Ижевске переедет в здание поликлиники Городской клинической больницы №6 (улица Труда, 1).
Опубликован график вывоза снега с улиц Ижевска на предстоящие три дня
Расписание появилось на сайте администрации Ижевска. Причем вывоз снега будет производиться и днем, и ночью. Автовладельцев просят не парковать транспорт в указанных местах.
Участок улицы Кирова отремонтируют в этом году
Приведут в порядок отрезок между улицами Песочной и Пушкинской. Еще шесть участков будут отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Мошенники добрались и до детей!
Один из подростков пытался найти работу, обмануть второго, к счастью, нечистым на руку взрослым не удалось. Как обезопасить наших детей?
В строительство нового аэропорта в Ижевске могут инвестировать более 4 млрд рублей
Из них более 3,1 млрд – уже в текущем году. Благодаря проекту планируется создать 535 рабочих мест в 2024 году, а также 69 в 2029 году.
На трассе сбили пожилого мужчину
И уже вечером пришла еще одна трагичная новость. 70-летнего мужчину сбили насмерть на трассе в Удмуртии. Сообщается, что на его одежде не было световозвращающих элементов.