Последние новости Ижевска и России на утро 27 января 2022 года: сбитый на трассе мужчина, обиженные мошенниками дети и ремонт дороги на улице Кирова

Для качественной уборки снега жителей просят не парковать машины на указанных участках. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Четверг, 27 января, сегодня. За окном у нас пасмурно, обещают небольшой снег и -11 градусов.

Совсем скоро начнется очередной рабочий день, и пока вы к нему готовитесь, напомним вам событиях вчерашнего дня.

Насилия над детьми не было

Минздрав Удмуртии опроверг информацию о насилии над детьми в Республиканской психбольнице. Чиновники сообщили, что все жалобы носят анонимный характер и проведенная внутренняя проверка их не подтвердила.

Преподавателя ВУЗа уволили за мошенничество

Он закупил для ИжГТУ компьютеры на сумму около миллиона рублей и присвоил их. Осужденный свою вину признал.

Травматология на улице Краева в Ижевске переедет 31 января

Ремонт 80-летнего здания был признан нецелесообразным из-за его ветхости. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртии

С 1 февраля травматолого-ортопедическая поликлиника на улице Краева, 37А в Ижевске переедет в здание поликлиники Городской клинической больницы №6 (улица Труда, 1).

Опубликован график вывоза снега с улиц Ижевска на предстоящие три дня

Расписание появилось на сайте администрации Ижевска. Причем вывоз снега будет производиться и днем, и ночью. Автовладельцев просят не парковать транспорт в указанных местах.

Участок улицы Кирова отремонтируют в этом году

Приведут в порядок отрезок между улицами Песочной и Пушкинской. Еще шесть участков будут отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Мошенники добрались и до детей!

Один из подростков пытался найти работу, обмануть второго, к счастью, нечистым на руку взрослым не удалось. Как обезопасить наших детей?

В строительство нового аэропорта в Ижевске могут инвестировать более 4 млрд рублей

Из них более 3,1 млрд – уже в текущем году. Благодаря проекту планируется создать 535 рабочих мест в 2024 году, а также 69 в 2029 году.

На трассе сбили пожилого мужчину

И уже вечером пришла еще одна трагичная новость. 70-летнего мужчину сбили насмерть на трассе в Удмуртии. Сообщается, что на его одежде не было световозвращающих элементов.