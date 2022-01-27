88-летний мужчина погиб при пожаре в Сарапуле

Предварительно, погибший курил в постели. Фото: pixabay.com

Накануне, 26 января, в 11:00 в доме по улице Красноперова в Сарапуле случился пожар. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в дыму задохнулся 88-летний хозяин дома.

«Его супруга, находившаяся в это время на втором этаже дома, не пострадала», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибший курил в постели. Непотушенная сигарета привела к возгоранию на спальном месте.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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