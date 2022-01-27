Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 12:42

88-летний мужчина погиб при пожаре в Сарапуле

Предварительно, он курил в постели
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предварительно, погибший курил в постели. Фото: pixabay.com

Предварительно, погибший курил в постели. Фото: pixabay.com

Накануне, 26 января, в 11:00 в доме по улице Красноперова в Сарапуле случился пожар. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в дыму задохнулся 88-летний хозяин дома.

«Его супруга, находившаяся в это время на втором этаже дома, не пострадала», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибший курил в постели. Непотушенная сигарета привела к возгоранию на спальном месте.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Причиной пожара в 14-этажке на улице Наговицына в Ижевске стало курение в нетрезвом состоянии

63-летнюю жительницу Удмуртии осудили за ложное сообщение о минировании школы

Лжесотрудники «Госуслуг» пытались похитить 200 тысяч рублей у жительницы Сарапула

0