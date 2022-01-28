Гороскоп на 29 января: Стрельцов ожидает чудесный романтический вечер, а Скорпионам не стоит злоупотреблять алкоголем

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

К концу дня ваша нервная система затрещит по швам от переизбытка чувств и эмоций. Звезды советуют не принимать близко к сердцу каждый словесный выпад в ваш адрес.

ТЕЛЕЦ

Не поддавайтесь на провокации. От дальних поездок лучше отказаться.

БЛИЗНЕЦЫ

Не самый удачный день с финансовой точки зрения. Вечер лучше провести в семейном кругу.

РАК

Тщательно выбирайте слова в общении со второй половинкой. Идеальный день для прогулок на свежем воздухе.

ЛЕВ

Прекрасный день. Вы с лихвой восполните запас физических и моральных сил.

ДЕВА

Наибольший успех ждет творческих представителей знака. Избегайте больших физических нагрузок.

ВЕСЫ

В вашей жизни грядут масштабные перемены. Поначалу будет непросто, но конечный результат приведет вас в детский восторг.

СКОРПИОН

Тихий и спокойный денек, который едва ли запомнится вам надолго. Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.

СТРЕЛЕЦ

Планировать что-либо на первую половину дня бесполезно. Звезды намекают на чудесный романтический вечер.

КОЗЕРОГ

Идеальный день для дальних поездок и путешествий. Вечером вы получите весьма приятное известие.

ВОДОЛЕЙ

На вас свалится чудовищная ответственность, к которой вы совсем не готовы. Хороший день для занятий спортом.

РЫБЫ

Стоит сконцентрироваться на выполнении какой-то одной задачи. Простым день не назовешь, но вы будете довольны его итогами.

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