Гороскоп на 29 января: Стрельцов ожидает чудесный романтический вечер, а Скорпионам не стоит злоупотреблять алкоголем

Что ждет наших читателей в субботу? Фото: pixabay.com
ОВЕН
К концу дня ваша нервная система затрещит по швам от переизбытка чувств и эмоций. Звезды советуют не принимать близко к сердцу каждый словесный выпад в ваш адрес.
ТЕЛЕЦ
Не поддавайтесь на провокации. От дальних поездок лучше отказаться.
БЛИЗНЕЦЫ
Не самый удачный день с финансовой точки зрения. Вечер лучше провести в семейном кругу.
РАК
Тщательно выбирайте слова в общении со второй половинкой. Идеальный день для прогулок на свежем воздухе.
ЛЕВ
Прекрасный день. Вы с лихвой восполните запас физических и моральных сил.
ДЕВА
Наибольший успех ждет творческих представителей знака. Избегайте больших физических нагрузок.
ВЕСЫ
В вашей жизни грядут масштабные перемены. Поначалу будет непросто, но конечный результат приведет вас в детский восторг.
СКОРПИОН
Тихий и спокойный денек, который едва ли запомнится вам надолго. Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.
СТРЕЛЕЦ
Планировать что-либо на первую половину дня бесполезно. Звезды намекают на чудесный романтический вечер.
КОЗЕРОГ
Идеальный день для дальних поездок и путешествий. Вечером вы получите весьма приятное известие.
ВОДОЛЕЙ
На вас свалится чудовищная ответственность, к которой вы совсем не готовы. Хороший день для занятий спортом.
РЫБЫ
Стоит сконцентрироваться на выполнении какой-то одной задачи. Простым день не назовешь, но вы будете довольны его итогами.
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