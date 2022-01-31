3 человека скончались в результате ДТП на дорогах Удмуртии за минувшую неделю

за минувшую неделю зафиксировано 3 971 нарушение ПДД. Фото: pixabay.com

За неделю с 24 по 30 января в Удмуртии было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД, в авариях погибли 3 человека.

«23 участника дорожного движения получили травмы, из них три ребенка», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за минувшую неделю зафиксировано 3 971 нарушение ПДД, выявлено 88 пьяных водителей и 92 водителя, не имеющих права управления транспортным средством.

За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 283 пешехода.

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