Бизнес-омбудсмен Борис Титов посетит Удмуртию 2 февраля

Фото: архив КП в Ижевске

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов 2 февраля посетит Удмуртию с деловой поездкой, сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

«В рамках визита господин Титов встретится с главой республики Александром Бречаловым, а также проведет совместный прием предпринимателей», – пишет издание.

В списке участников мероприятия – первый зампрокурора Удмуртии Богдан Костенецкий, первый вице-премьер правительства Константин Сунцов, министр экономики Михаил Тумин и представители управления ФНС по республике.

На встрече будут обсуждать проблемы регионального бизнеса и точки роста экономики Удмуртии.

Отмечается, что также Титов посетит группу компаний «Беспилотные системы» и встретится с молодыми бизнесменами.

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