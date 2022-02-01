Последние новости Ижевска и России на утро 1 февраля: более тысячи болеющих медиков и детали убийства семьи Романовых

На больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работника первичного звена. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 1 февраля. Синоптики обещают нам с вами продолжительный снег и -1,-3°С. «Комсомолка» расскажет о главных новостях к этому часу.

Выяснили, как проходит вакцинация и ревакцинация против коронавируса в республике

Последнюю неделю Удмуртия ежедневно бьет свой антирекорд по заболеваемости коронавирусом – на утро 31 января выявлен 1 221 новый случай. Накануне для ковид-пациентов развернули дополнительные 550 коек, а региональный Минздрав сообщает об увеличении заболеваемости среди медиков и очередях в больницах. «Комсомолка» решила разобраться, как в республике проходит кампания по вакцинации населения, какими препаратами можно привиться и хватает ли их.

Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске вновь отменили из-за коронавируса

Фото: Раиса Ибрагимова

Международный фестиваль циркового искусства (0+) в Ижевске в текущем году вновь не состоится. Как сообщили в Государственном цирке Удмуртии, это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Напомним, в последний раз фестиваль проводился в начале марта 2020 года.

63 тротуара отремонтируют в Ижевске в 2022-23 годах

Фото: Сергей Грачев

Власти Ижевска утвердили перечень тротуаров, которые будут отремонтированы в 2022-2023 годах. В список включены 63 пешеходных дорожки Ижевска, в том числе 16 тротуаров в Индустриальном районе, 13 – в Ленинском районе, 12 – в Октябрьском районе, по 11 тротуаров - в Первомайском и Устиновском районах.

Убийство семьи Романовых восстановили в деталях

В сентябре 2015 года Следственный комитет вместе с представителями РПЦ возобновил расследование убийства семьи Романовых. В Петербурге провели эксгумацию останков, которые были собраны в 1991 и 2007 годах под Екатеринбургом, были назначены все возможные экспертизы. Эта работа над останками царской семьи легла в сюжет документального фильма «Дело Романовых. Следствием установлено…».

Выводы экспертов не оставляют сомнений: останки, обнаруженные три десятилетия назад в Поросенковом логу, принадлежат детям Романовых и их слугам, и никому другому.