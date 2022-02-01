На борьбу с коронавирусом в Удмуртии направят около 300 студентов-медиков

Такая возможность появится после 7 февраля, когда закончится сессия. Фото: unsplash.com

Распространение штамма коронавируса «омикрон» в Удмуртии привело к серьезному увеличению нагрузки на медперсонал. Чтобы снизить ее, к работе в ковид-центрах и поликлиниках планируется привлечь около 300 студентов ИГМА и медколледжа, об этом рассказала на встрече с журналистами замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

Такая возможность появится после 7 февраля, когда у студентов-медиков закончится сессия, чтобы не обрывать учебный процесс.

«Мы сможем привлечь 5-6 курсы. Они не будет вести прием, но есть много другой работы, которую они могут выполнять: брать мазки, разносить лекарства, дежурить у входа и направлять потоки пациентов. Это позволит снять определенную нагрузку с медперсонала», – объяснила Марина Петренко.

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