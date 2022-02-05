Коронавирус в Удмуртии 5 февраля: 255 госпитализаций и 1 601 новый заболевший

1 001 человек выздоровел. Фото: Амир Закиров

За последние сутки в Удмуртии выявлен рекордный 1 601 новый случай коронавируса. Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 275 детей до 14 лет и 179 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировали 255 человек.

«Для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», – говорится в сообщении.

За сутки в республике проведено 11 430 тестов на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 33 722 человека.

Зафиксировано 4 смерти. Женщинам было 70, 71 год. Мужчинам было 76, 89 лет.

1 001 человек выздоровел, их выписали из больницы.

975 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 180 - в тяжелом состоянии, из них 31 - на ИВЛ.

Всего на 5 февраля в Удмуртии зарегистрировано 96 963 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 80 084 человека выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 524 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 687 524 жителя Удмуртии. Из них 538 246 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 117 916 человек. 104 251 человек ревакцинировался.

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