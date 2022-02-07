Более 300 подростков получили прививку от коронавируса в Удмуртии

В конце января в республику поступили 960 доз вакцины «Спутник M», предназначенной для подростков в возрасте 12-17 лет
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По состоянию на 8 февраля прививку от коронавируса получили 332 несовершеннолетних жителя Удмуртии. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в ходе аппаратного совещания при главе региона.
Напомним, 24 января в республику поступили 960 доз вакцины «Спутник M», предназначенной для подростков в возрасте 12-17 лет. Отмечалось, что для этой возрастной группы вакцинация будет исключительно добровольной.
Для вакцинации несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет родители или официальные представители ребенка должны написать соответствующее заявление и предоставить письменное согласие. Подростки от 15 лет подписывают согласие самостоятельно.
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