Число ковидных бригад скорой помощи в Удмуртии увеличат до 24

Фото: архив КП в Ижевске

Сегодня, 7 февраля, в ходе аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов поручил вице-премьеру Эльвире Пинчук увеличить число «ковидных» бригад скорой помощи до 24. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на данный момент их 14.

Также Александр Бречалов призвал усилить работу колл-центра для больных коронавирусом.

«Сейчас очень важна быстрая реакция колл-центр при работе с пациентами — его специалистам необходимо грамотно консультировать и оперативно отрабатывать звонки, чтобы наши жители не оставались один на один со своими проблемами. Безусловно, ситуация непростая, и надеюсь, что через пару недель мы выйдем на плато и ситуация начнет стабилизироваться», – заявил он (цитата по пресс-службе регионального Минздрава)

По словам зампреда правительства республики Эльвиры Пинчук, на ковидной «горячей линии» (8-800-100-24-47) на сегодняшний день работают 117 операторов. Напомним, с середины прошлой недели колл-центр работает в круглосуточном режиме.

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