Более 3 тысяч жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прививки

С начала прививочной кампании в республику поступило 985 972 дозы вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 8 февраля с начала прививочной кампании после прохождения полного курса вакцинации коронавирусом заболели 2 624 жителя Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, среди них 2 054 поставили вакцину «Спутник V» (0,43% от числа привитых данной вакциной), 547 – вакцину «ЭпиВакКорона» (0,98%), 23 человека – «КовиВак» (0,39%).

Еще 479 человек заболели после получения вакцины «Спутник Лайт» (0,40%).

«По состоянию на 8 февраля 2022 года с начала прививочной кампании в республику поступило 985 972 дозы вакцины», – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 9 февраля как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 688 234 жителя Удмуртии. Из них 538 848 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 098 человек. 106 966 человек ревакцинировались.

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