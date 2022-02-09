Роман Ефимов назначен вице-премьером правительства Удмуртии

Фото: архив КП в Ижевске

На официальном сайте главы и правительства Удмуртии появился Указ главы республики о назначении Романа Ефимова на должность заместителя председателя правительства республики

Напомним, с 14 декабря Ефимов исполнял обязанности вице-премьера, курирующего в региональном кабмине финансовый и имущественный блок. Согласно документу, с 9 февраля он является вице-премьером без приставки «и.о».

Ранее Роман Ефимов руководил государственным казенным учреждением «Региональный центр закупок Удмуртской Республики».

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