«Сражаюсь за свой родной край»: 21-летняя певица из Удмуртии представит республику на всероссийском конкурсе «Новая звезда»

Фото: предоставлено телеканалом Звезда

Жители Удмуртии вновь покоряют федеральные телеканалы! В апреле мы будем болеть за 21-летнюю Веронику Чикурову, которая представит нашу республику на вокальном проекте «Новая звезда» (6+) на тв-канале «Звезда» (18+). «Комсомолка» узнала, как девушка готовится к всероссийскому масштабному конкурсу.

«СРАЖАЮСЬ ЗА СВОЙ РОДНОЙ КРАЙ»

Чтобы попасть на конкурс, Веронике прошла кастинг. Отправила аудиозаписи, видео с выступлений, фото, видеовизитку с рассказом о себе. Подготовка заняла много времени, но, по словам девушки, ей «это всегда в радость».

«Мне хотелось принять участие именно в этом конкурсе, так как я предпочитаю исполнять песни на военную тематику, а также советскую эстраду. Песни того времени – это чувства, это сюжет с огромным смыслом. Конкурс «Новая звезда» предполагает сразиться за свой родной край, что мотивировало меня еще больше подать заявку именно сюда. В целом, я очень люблю соревноваться, и не отказалась бы от возможности участия в подобных проектах еще раз», – поделилась девушка.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕРШИНЫ

Любовь к музыке у Вероники с детства. Она выросла в музыкальной семье: у родителей есть музыкальное образование, братья и сестры играют на различных инструментах и поют.

Девушка окончила музыкальную школу по классу скрипки, играет на фортепиано, мечтает сочинять песни, иногда пишет стихи, занимается стилизацией народных песен. Сейчас учится на 4 курсе Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева по специальности «логопедия».

Ее голосовой диапазон – 3 октавы (от Ля малой октавы до Фа третьей октавы). Зара, Пелагея, Анна Герман, Людмила Сенчина, Лара Фабиан являются примером для девушки.

«На конкурсе я буду исполнять произведение не собственного сочинения. Правила первого этапа предполагают исполнение кавер-версии. Пока озвучить название песни я не могу, все узнаем в эфире», – рассказала певица.

Кстати, за плечами девушки победа на ижевском фестивале солдатской песни «Память» в 2017 году. А вот в шоу «Голос» девушке еще не удалось продемонстрировать свои таланты.

«К сожалению, в иных подобных конкурсах я пока еще не участвовала, но очень хотела бы. И я уверена, что все обязательно получится! От этого конкурса я жду обогащения своего творческого опыта, а также опыта общения с людьми, связанными с музыкой, искусством», – поделилась девушка.

О СОСТЯЗАНИИ

В музыкальном конкурсе «Новая звезда» могут принять участие вокалисты и вокалистки, дуэты и вокально-инструментальные группы. Проект объединил уже 85 регионов России! Участников судят жюри, состоящие из звезд нашей эстрады и телезрителей со всей страны.

Какую песню исполнит Вероника, мы узнает только в апреле. Зрителей ждет несколько выпусков. Перед каждым из них будет оглашен список участников, за которые можно будет отдать свой голос.

Ранее стало известно, что певица из Ижевска Александра Муканова стала финалисткой вокального проекта «Новая звезда» и выступила на телеканале «Звезда» вместе с известной российской певицей Зарой.

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