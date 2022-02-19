Новая площадка для выгула собак появится в Ижевске

В Ижевске появится очередная площадка для выгула собак

В Ижевске может появиться еще одна площадка для выгула собак. В планах разместить ее на перекрестке улиц 10 лет Октября и Автозаводская. Об этом заявил градоначальник Олег Бекмеметьев.

Благоустройство площадки запланировано на этот год. Здесь появятся тренажеры для дрессировки, специальные контейнеры для отходов, освещение и скамейки.

В столице Удмуртии уже есть несколько площадок для выгула домашних животных. В 2020 году были оборудованы площадки на Заречном шоссе и в парке Тишино. В 2021 году – вблизи Сквера оружейника Драгунова и на улице Берша.

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