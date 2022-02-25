До -3 °C и гололедица ожидаются в Ижевске 25 февраля

На дорогах местами гололедица. Фото: архив КП в Ижевске

Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, днем 25 февраля в Ижевске ожидается -1,-3 °С, преимущественно без осадков.

Синоптики прогнозируют западный ветер, 3-8 м/c. На дорогах местами гололедица.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидается около 0 °С, небо будет пасмурным. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Влажность 76-86% (с повышением в течение дня). Магнитное поле спокойное.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Авиарейсы из Ижевска в Краснодар приостановлены из-за осложнения обстановки на Украине

321-й автобус в Ижевске начнет ходить до СХВ

Главврачи двух больниц в Ижевске получили прокурорские представления из-за очередей