В Удмуртии за сутки госпитализировали 105 человек с коронавирусом

10 человек скончались. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в больницы Удмуртии попали 133 пациента с COVID-19, выявлено 1 470 случаев инфекции. Об этом утром 28 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

«За сутки проведено 5 422 теста на коронавирус, выявлено 1 470 новых случаев. В числе заболевших 216 детей до 14 лет, 325 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

За сутки от ковида скончались 10 жителей региона (накануне — 12). Мужчинам было 63, 67, 67, 75, 77, 86, 90 лет. Женщинам - 71, 83, 87 лет.

Выздоровели 3 002 человека.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 149 824 лабораторно подтвержденных случая инфекции. Выздоровели 117 179 пациентов. 3 778 человек скончались.

На текущий момент 24 490 человек лечатся на дому — они переносят болезнь в легкой форме. 1 077 пациентов ковид стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 283 человека — в тяжелом состоянии, из них 62 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получил 691 630 жителей Удмуртии. Из них 544 684 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 509 человек. 119 940 человек ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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