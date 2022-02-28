Оказание плановой медицинской помощи возобновят в Удмуртии с 1 марта

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в республике отмечается спад заболеваемости ковидом. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Завтра, 1 марта, в медучреждениях Удмуртии возобновится оказание плановой медицинской помощи, проведение обычной и углубленной диспансеризации и профосмотры. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

По словам Бречалова, на данный момент в республике отмечается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Число амбулаторных пациентов снизилось почти в 2 раза: с пиковых значений в 40 тысяч до 24 тыс. человек. В 2 раза – с 3000 до 1500 – сократилось и количество ежедневно выявляемых случаев», – написал он.

Напомним, оказание плановой медпомощи и проведение диспансеризации в Удмуртии приостановили в начале февраля ввиду резкого ухудшения эпидобстановки.

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