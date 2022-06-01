В Удмуртии впервые пройдет фестиваль парапланов

11 июня в Увинском районе Удмуртии впервые пройдет фестиваль по парапланерному спорту «Взлетные истории» Фото: Мария БЕРК

11 июня в Увинском районе Удмуртии впервые пройдет фестиваль по парапланерному спорту «Взлетные истории» (0+), сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

«Можно будет просто посмотреть, а можно – полетать самому», - написал он.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, фестиваль организовал выпускник второго потока программы «Бизнес-акселератор.Туризм» Корпорации развития республики Владимир Суворов.

В рамках фестиваля пройдет Кубок России по сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан — полет на точность». В соревнованиях примут участие более 30 парапланеристов со всей страны.

Кроме того, гостей фестиваля ждут показательные полеты радиоуправляемых самолетов, подъем на аэростате, запуск квадрокоптеров, спортивные и туристические мероприятия, фудкорт, различные мастер-классы (в том числе гастрономические), а также выступления творческих коллективов.

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