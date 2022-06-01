В Удмуртии впервые пройдет фестиваль парапланов

11 июня в Увинском районе Удмуртии впервые пройдет фестиваль по парапланерному спорту «Взлетные истории»
Фото: Мария БЕРК
11 июня в Увинском районе Удмуртии впервые пройдет фестиваль по парапланерному спорту «Взлетные истории» (0+), сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер республики Константин Сунцов.
«Можно будет просто посмотреть, а можно – полетать самому», - написал он.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, фестиваль организовал выпускник второго потока программы «Бизнес-акселератор.Туризм» Корпорации развития республики Владимир Суворов.
В рамках фестиваля пройдет Кубок России по сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан — полет на точность». В соревнованиях примут участие более 30 парапланеристов со всей страны.
Кроме того, гостей фестиваля ждут показательные полеты радиоуправляемых самолетов, подъем на аэростате, запуск квадрокоптеров, спортивные и туристические мероприятия, фудкорт, различные мастер-классы (в том числе гастрономические), а также выступления творческих коллективов.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нашествие хрущей: жители Удмуртии поделились необычными фото
В Удмуртии увеличили прожиточный минимум до 10% с 1 июня
Ижевское гетто: в Старках нашли недостроенный мост, прудики и много граффити
Еще трое военных из Удмуртии погибли на Украине