Более 7 тысяч детей распределили по детским садам Ижевска

С 1 сентября в Ижевске откроются два новых садика - в пос. Машиностроителей и на улице Берша. Фото: vk.com/olegbekmemetev

В Ижевске в новом учебном году заявки на место в детском саду подали родители 8,6 тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации города.

«Родители 7,1 тыс. детей уже направлены в детские сады через автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад» (АИС «ЭДС»), - говорится в сообщении.

Места распределяются в порядке электронной очереди по дате подачи заявления с учетом «льготных категории граждан, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право».

Родители, пока не получившие место в детском саду, могут обратиться в Управление образования администрации Ижевска (ул. Ленина, 2, каб. 106, тел. 41-46-49, 41-46-55, 41-46-57, 41-47-66) и внести изменения в заявления с учетом информации о наличии свободных мест.

Кроме того, в сентябре появится возможность получить место в группе кратковременного пребывания детей. Подробная информация о работе этих групп появится в августе на официальном сайте города.

В текущем году ижевских дошкольников готовы принять 159 муниципальных детских садов, в которых сформировано 362 группы: 297 групп для детей с 1 года до 3 лет и 65 групп для детей с 3 до 4 лет.

Напомним, с 1 сентября в Ижевске откроются два новых садика - в пос. Машиностроителей (150 мест) и на улице Берша (220 мест).

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