Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Удмуртии 3 июня

3 июня во второй половине дня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 3 июня, во второй половине дня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

«Ближайшей ночью - преимущественно без осадков. Завтра днем местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами», - предупредили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, днем 3 июня усилится ветер - до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем до +23...+28 °С.

Жителей просят быть внимательными. Напомним, для вызова экстренных служб необходимо обращаться по номеру 112.

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