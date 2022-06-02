Надземный пешеходный переход организуют около УдГУ в Ижевске

Напротив 1-го корпуса УдГУ будет организован временный надземный регулируемый пешеходный переход через улицу Удмуртскую
Фото: Эдуард КАРИПОВ
В Ижевске напротив 1-го корпуса УдГУ будет организован временный надземный регулируемый пешеходный переход через улицу Удмуртскую. Как говорится в постановлении за подписью градоначальника Олега Бекмеметьева, это связано с проведением капитального ремонта подземного перехода.
Городским службам поручено организовать работы по строительству и текущему содержанию средств организации дорожного движения.
Напомним, изначально городские власти планировали отремонтировать эту «подземку» совместно с частными инвесторами, однако желающих не нашлось. Средства на ремонт выделили из муниципального бюджета.
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