Надземный пешеходный переход организуют около УдГУ в Ижевске

Напротив 1-го корпуса УдГУ будет организован временный надземный регулируемый пешеходный переход через улицу Удмуртскую Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Ижевске напротив 1-го корпуса УдГУ будет организован временный надземный регулируемый пешеходный переход через улицу Удмуртскую. Как говорится в постановлении за подписью градоначальника Олега Бекмеметьева, это связано с проведением капитального ремонта подземного перехода.

Городским службам поручено организовать работы по строительству и текущему содержанию средств организации дорожного движения.

Напомним, изначально городские власти планировали отремонтировать эту «подземку» совместно с частными инвесторами, однако желающих не нашлось. Средства на ремонт выделили из муниципального бюджета.

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