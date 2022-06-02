Гвардии рядовой и ефрейтор из Удмуртии погибли на Украине

Анатолий Шишкин. Фото: администрация Вавожского района

Сегодня, 2 июня, в Удмуртии простились с двумя уроженцами республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Так, Алнашском районе прошли похороны гвардии рядового Станислава Моисеева. В Вавожском районе простились с ефрейтором Анатолием Шишкиным (на фото).

«За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, Анатолий Шишкин награжден Орденом Мужества посмертно, а Станислав Моисеев представлен к государственной награде.», - говорится в сообщении.

Помощь семьям героев оказывается в полном объеме.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

Официальное число военных из Удмуртии, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, достигло отметки в 47 человек.

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