Гвардии рядовой и ефрейтор из Удмуртии погибли на Украине

Анатолий Шишкин. Фото: администрация Вавожского района
Сегодня, 2 июня, в Удмуртии простились с двумя уроженцами республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Так, Алнашском районе прошли похороны гвардии рядового Станислава Моисеева. В Вавожском районе простились с ефрейтором Анатолием Шишкиным (на фото).
«За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, Анатолий Шишкин награжден Орденом Мужества посмертно, а Станислав Моисеев представлен к государственной награде.», - говорится в сообщении.
Помощь семьям героев оказывается в полном объеме.
Наша редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.
Официальное число военных из Удмуртии, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, достигло отметки в 47 человек.
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