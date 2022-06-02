Сразу 13 мам представляют Удмуртию на конкурсе «Миссис России мира 2022»

Участницы от Удмуртии на конкурсе «Миссис России мира 2022». Фото: vk.com/mrsudmurtia

Сразу 13 жительниц Удмуртии представят нашу республику на всероссийском конкурсе красоты и материнства «Миссис России мира 2022» (Missis World Russia) (18+).

Профессиональный соматиполог

Одна из них жительница Ижевска Ксения Губарева. Ей 36 лет, родилась и выросла в Граховском районе Удмуртии, закончила ИжГТУ, факультет менеджмента и маркетинга. Она замужем, сыну Никите 10 лет.

Ксения Губарева. Фото: vk.com/gubareva2000

Ксения – психолог, сертифицированный соматиполог, член Ассоциации соматипологов России. Она помогает людям найти максимально эффективную профессию, от которой они будут получать удовольствие.

«В детстве мечтала быть принцессой. Я надевала мамины наряды и точно знала, что когда вырасту – стану королевой. Взрослея, мы часто забываем про детские мечты. Но вселенная дает нам возможность вспомнить про них – я приняла участие в конкурсе «Миссис Удмуртия», буквально «запрыгнув» на него в последний момент», – рассказывает Ксения.

Ксения родилась и выросла в Граховском районе Удмуртии. Фото: vk.com/gubareva2000

Она представляла родной Граховский район, и в итоге завоевала гран-при конкурса.

«Моменты конкурса я запомню на всю жизнь. Для меня этот конкурс – личностный рост, вызов самой себе, преодоление своих страхов и убеждений».

Все решится 5 июня

Подготовка к конкурсу «Миссис России» началась в марте и продлилась 2,5 месяца. 13 участниц из Удмуртии находятся в Москве. С 1 по 5 июня пройдет сам конкурс, а победительница представит Россию на международном уровне в Лас-Вегасе.

В конкурсе участвуют 72 красавицы со всей России. Они живут в одном большом отеле. Вплоть до 5 июня их ждут репетиции, интервью с жюри, пресс-конференция с победительницами прошлых лет, королевский тренинг и финал.

Вот некоторые из участниц, представляющих нашу республику.

Жанна Дмитриева. Фото: vk.com/jannabroadway

Айгуль Горбунова. Фото: vk.com/aygulgorbunova

Елена Кузнецова. Фото: vk.com/elena.kuznet

Алена Чуракова. Фото: vk.com/alena_churakova

Ольга Вылегжанина. Фото: vk.com/mrs_olgav

Для справки

Национальный конкурс красоты «Missis World Russia» проводится уже много лет подряд. Большая часть участниц отбирается на региональных этапах. Победительниц выбирает профессиональное жюри, которые оценивают красоту претендентки, ее личные качества, отношение к семье и детям, гражданскую позицию, вовлеченность в социальную жизнь своей страны.

В конкурсе могут принять участие женщины от 18 до 60 лет, ростом от 155 см, обязательно гражданки России.

Кроме короны победительницы получают призы и подарки от партнеров и спонсоров проекта. В течение года после конкурса они участвуют в социальных, благотворительных и культурных проектах.

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