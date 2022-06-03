Лося заметили в городке Металлургов в Ижевске

Ижевчанину удалось заснять животное из автомобиля. Скриншот с видео: Дмитрий Шкляев, youtu.be/xMywJX2k1CU
Вечером 2 июня в соцсетях появились видеозаписи, на которых можно увидеть лося, гуляющего по городку Металлургов в Ижевске.
Ижевчанину Дмитрию Шкляеву удалось заснять животное из автомобиля, своей видеозаписью он поделился с «Комсомолкой». По словам Дмитрия, лось передвигался медленно, пошатывался, а ноги его подгибались. Судя по всему, сохатый был не совсем здоров.
Судя по видеозаписям, опубликованным другими пользователями, вскоре после встречи с Дмитрием животное скончалось. На кадрах лось лежит на газоне без признаков жизни, на груди видны повреждения – вероятно, это то же самое животное.
Ижевчане предполагают, что лося могли сбить на более оживленной улице, когда он вышел из леса – к примеру, на Якшур-Бодьинском тракте. После этого дезориентированное животное могло забрести в город, где скончалось от кровопотери или внутренних травм.
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