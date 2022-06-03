14 жителей Удмуртии госпитализированы с коронавирусом за последние сутки

За сутки выздоровели 40 человек. Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 14 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 3 июня.

«За сутки проведено 2 346 тестов на коронавирус, выявлено 23 новых случая. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 6 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 40 человек.

На утро 3 июня 824 человека наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 50 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 14 человек — в тяжелом состоянии, из них 4 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 166 992 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 669 пациентов. 4 042 человека скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 113 жителей региона. Из них 557 922 прошли через оба этапа вакцинации. 160 388 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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