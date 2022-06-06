Микроавтобус загорелся на улице Кирова в Ижевске

Напротив дома №121 по улице Кирова в Ижевске загорелся микроавтобус. Фото: Mallina Blond, vk.com/udmurtiya18rus
Сегодня, 6 июня, около 10:45 напротив дома №121 по улице Кирова в Ижевске произошло возгорание микроавтобуса. Об этом сообщили очевидцы.
Фото: Mallina Blond, vk.com/udmurtiya18rus
Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают пожарные.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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