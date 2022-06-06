Дорогу к ижевскому аэропорту перекроют 8 и 9 июня

Водителям стоит учитывать данную информацию при планировании поездок
Фото: Архив КП
В Завьяловском районе Удмуртии в связи с проведением массовых мероприятий будет временно закрыто движение по участку дороги Завьялово-Гольяны – Ижевск-Аэропорт (км 0+035 – км 3+900). Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».
Ограничение движения вводится в следующие даты:
- 8 июня с 09:30 до 14:00;
- 9 июня с 09:00 до 14:00;
- 15 июня с 09:30 до 15:00;
- 16 июня с 09:30 до 15:00;
- 10 августа с 09:30 до 14:00.
Отметим, традиционно летом на данном участке дороги проходят соревнования по велоспорту на шоссе.
Водителям стоит учитывать данную информацию при планировании поездок.
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