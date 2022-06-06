Женщина и ребенок получили травмы в ДТП на улице Горького в Ижевске

Водитель автомобиля «Ситроен» при повороте налево не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении автомобилю «Форд». Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 5 июня, напротив дома №73 на улице Максима Горького в Ижевске произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

38-летний водитель автомобиля «Ситроен» при повороте налево не уступил дорогу движущемуся в прямом направлении автомобилю «Форд» под управлением 39-летнего мужчины и столкнулся с ним.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд» – 11-летняя девочка, получила травмы, госпитализирована; пассажир автомобиля «Ситроен» - 42-летняя женщина, получила травмы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителя автомобиля «Ситроен» имелись признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет.

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