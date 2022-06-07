Сильные дожди и ветер ожидаются в Удмуртии ближайшей ночью

В ночь с 7 на 8 июня в Ижевске ожидаются сильные дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайшей ночью местами по Удмуртии ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС по республике со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.

«Ночью с 7 на 8 июня местами по республике ожидаются сильные дожди. Ночью и днем 8 июня местами по региону и в Ижевске прогнозируется усиление северного ветра, порывы 15-17 м/с», - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, завтра днем воздух прогреется до 12-17 градусов.

Жителей призывают быть внимательными и осторожными и учитывать погодные условия. Напомним, при необходимости следует обращаться по номеру 112.

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