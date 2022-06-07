Женщина и подросток пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе Ижевск – Ува

Около 00:10 40-летняя водитель автомобиля Renault Sandero не справилась с управлением и вылетела в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 6 июня, на 51-м километре автодороги Ижевск – Ува произошла дорожная авария с двумя пострадавшими, сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 00:10 40-летняя водитель автомобиля Renault Sandero не справилась с управлением и вылетела в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.

«В результате дорожно-транспортных происшествий водитель и пассажир – 16-летняя девушка получили травмы и были госпитализированы», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Асфальт на месте провала на перекрестке Ленина-Коммунаров в Ижевске восстановят после окончания дождей

В Удмуртии открылся сезон навигации

Видео: момент падения автомобиля в провал в центре Ижевска

Еще 129 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды