Авиашоу и полеты на воздушном шаре: что ждет жителей Ижевска на фестивале «Взлетные истории»

Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии

Авиашоу, выступление парапланеристов и полеты на воздушном шаре – все это ждет жителей Удмуртии на первом в республике фестивале по парапланерному спорту «Взлетные истории» (0+). В рамках фестиваля также состоится открытие Кубка России по спорту сверхлегкой авиации. Расскажем, что ждет гостей на этих двух мероприятиях.

Первый фестиваль по парапланерному спорту

Фестиваль по парапланерному спорту «Взлетные истории» состоится в республике впервые. Он пройдет в деревне Ермаково Увинского района.

«Для нашего района – это новая история. А все, что новое, интересно, это позволяет делать наш район более узнаваемым и привлекательным для инвестиций, развивает его», – рассказывает Владимир Головин, глава МО «Увинский район».

На огромном поле разместятся несколько зон, площадка под кемпинг и ярмарочные павильоны. Поле обработают от клещей.

«В планах – проводить такой фестиваль каждый год. Конечно, программа будет меняться. Меняться будет и окружающая территория. Например, в следующем году мы планируем создать все условия для присутствия на празднике пилотажной группы», – подчеркнул один из главных организаторов фестиваля Владимир Суворов.

Программа фестиваля

С 12:00 до 17:00 здесь будут работать три площадки:

1. «Улетная» – здесь можно понаблюдать за показательными полетами радиоуправляемых самолетов, укладкой парашютов и запуском квадрокоптеров.

2. «Мечтательная» – здесь гостям предложат тематические мастер-классы, будут организованы спортивные, экологические и туристические площадки, а также мобильный технопарк «Кванториум».

3. «Отдыхательная». Зрителей ждут выступления ретро-группы «Акварели», ансамбля удмуртской песни «Азвесь гур», ансамбля русской песни «Лучинушка» и других. Пройдут гастрономические мастер-классы по изготовлению «Взлетного крутыша» с фермерским сыром и можжевеловым медом. Также будет работать фуд-корт, где каждый сможет попробовать сладкие облака, улетные пельмешки и крылатые чебуреки.

Кульминацией фестиваля станет авиашоу с участием пилотажных групп из Кирова, которое продлится с 16:00 до 18:00. Далее гостей ждут улетные танцы под звуки группы «Трали-вали», кавер-группы FM, а также огненное шоу и улетная дискотека до 01:00.

За дополнительную плату можно будет совершить полет на параплане, подняться в воздух на аэростате (250 руб.) или установить свою палатку в зоне кемпинга (500 рублей за палатку). Полная афишу фестиваля доступна по ссылке.

Кубок России по спорту сверхлегкой авиации

11 июня в рамках фестиваля стартует Кубок России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине: «параплан – полет на точность».

«Парапланеризм не олимпийский вид спорта, он не развит во всех регионах России. Но в Удмуртии он существует давно, и у нас есть возможности его развивать. Для проведения подобных соревнований у нас есть инфраструктура, которая подходит под все федеральные стандарты», – подчеркнул министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

Соревнования продлятся с 11 по 14 июня.

«В соревнованиях примут участие более 30 лучших спортсменов из Удмуртии, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Татарстана, Пермского края, Калининградской области. Отмечу, что в сборной Удмуртии есть мастер спорта, два кандидата в мастера спорта. Возраст участников – от 18 до 62 лет», – рассказала председатель федерации спорта сверхлегкой авиации республики Елена Шарипова.

Отметим, посмотреть на выступления спортсменов можно будет абсолютно бесплатно.

Когда и где пройдет фестиваль?

Фестиваль «Взлетные истории» пройдет 11 июня, начало – в 12:00.

Где: деревня Ермаково, Увинский район

Автобус до деревни Ермаково: 11 июня, с 11:00 до 23:00, каждый час туда и обратно, от остановки у магазина «Подарки» в поселке Ува. Стоимость проезда – 80 руб.

Цена: 100-500 руб. (дети до 7 лет - бесплатно).

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